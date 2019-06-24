جيزان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبدأت الاحوال المدنية عبر الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء في محافظة بيش بمنطقة جازان ، وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم وحدة الاحوال المدنية المتنقلة خدماتها للنساء في مستشفى بيش العام لمدة يومين , وتنتقل الوحدة بوم الثلاثاء لمقر جمعية الاطفال المعوقين بمحافظة بيش لتقديم الخدمة للنساء ليوم واحد ، فيما تواصل تقديم الخدمة للنساء بمقر محافظة بيش يوم الاربعاء القادم لمدة يومين.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.// انتهى //13:07ت م0083