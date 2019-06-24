المدينة المنورة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأطلقت إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أمس، المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لتأهيل المتقدمين على الوظائف الموسمية لموسم الحج هذا العام.وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جعفر بالي، أن الدورات التدريبية التي تقام سبعة أيام, تشمل أعمال التنظيم المكتبي, والتنسيق الإداري, وتهدف إلى تأهيل وإعداد المتدربين العاملين بموسم الحج من مختلف الفئات الوظيفية الموسمية, والعمل على رفع كفاءتهم المهنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مجالات الخدمة, مبيناً أن الدورة يشارك فيها 30 متدرباً, ويستضيفها مركز التدريب والتأهيل المهني للقيادات التربوية بإدارة التعليم بالمنطقة.// انتهى //13:14ت م0085