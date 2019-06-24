مكة المكرمة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسعقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص اجتماعاً بمكتبه اليوم، مع مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة المهندس أحمد البلوي وفريق البرنامج .وجرى خلال الاجتماع التعريف بالبرنامج وخدماته التي تهدف إلى رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها وتحسين البيئة التنظيمية لقطاع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 وتحقيق تطلعات الدولة و رؤيتها التنموية .// انتهى //13:15ت م0086