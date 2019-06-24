الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح عدد من المواقع للاستثمار في الأنشطة الترفيهية والرياضية في حاضرة الدمام، بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي مليون وسبعمائة ألف متر مربع، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف الأنشطة ومختلف مدن ومحافظات المنطقة.وكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 70 فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، مختلفة الأنشطة والمساحات من بينها 10 فرص للاستثمار في مجال الترفيه والأنشطة الرياضية، بمساحة إجمالية 1,692,563 متر مربع، وذلك تعزيزًا لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة وجعلها واجهة سياحية بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة 2020 أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة المنطقة الشرقية طرحت تلك الفرص المتنوعة من الأنشطة، لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا ما بين إقامة مراكز رياضية ومدينة مائية ومرسى قوارب ونادي بحري بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي وأنشطة سكنية.وقال المهندس الجبير: إن الفرص الترفيهية المطروحة بتنمية المنطقة والاستفادة من ميزاتها ومواقعها المميزة في الجذب الاستثماري والسياحي بما يحقق أهداف برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي أولت السياحة والترفيه وجذب المستثمرين وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية والرياضية اهتمام بالغ والتي تلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً في التنمية والجذب السياحي وتوفير العديد من فرص العمل.وأضاف أن المزايدات المطروحة تضمنت عدد من المواقع للاستثمار في الدراجات النارية والجسور والمصانع والمعامل والورش إضافة إلى الاستثمار في الحدائق والمنتزهات.ودعا المهندس الجبير عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق "استثماري" على الأجهزة الذكية الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:18ت م0087