جنيف 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأدان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سويسرا الاتحادية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس، وأسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.واستنكر سموه هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعده دليلاً جديدًا وتأكيدًا على التوجهات العدائية والإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأعرب عن تعازيه لأهالي وذوي الضحية وتمنياته للشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الآثم.، داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من حقد الحاقدين وينصر جنودنا البواسل على حدود الوطن.// انتهى //13:21ت م0088