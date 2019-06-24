نجران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالمبادرات التي تقدمها شركة إسمنت نجران، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وبناء الشراكات المستدامة لخدمة المجتمع، وفق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.واطلع سموه، لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لشركة إسمنت نجران، قدمه الرئيس التنفيذي للشركة عبدالسلام بن عبدالله الدريبي، معربًا عن أمنياته للشركة والقائمين عليه بالتوفيق وتحقيق المزيد لدعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //13:25ت م0090