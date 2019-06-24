عمّان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسوقعت الحكومة الأردنية مع الوكالة الفرنسية للإنماء اليوم ، على اتفاقيتي تمويل قرضين ميسرين جداً بقيمة إجمالية بلغت 95 مليون يورو ، لدعم الموازنة العامة ودعم قطاع مالية البلديات في الأردن.ووقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس ، ومدير دائرة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا في الوكالة الفرنسية للإنماء ريمي جينيفي نيابة عن الجانب الفرنسي.وتهدف اتفاقية القرض الميسر الأولى، لدعم سياسة قطاع مالية البلديات في الأردن بقيمة 80 مليون يورو من خلال الموازنة العامة ، أما الاتفاقية الثانية وهي قرض ميسر جداً بقيمة 15 مليون يورو ،فسيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة للأردن للمساهمة في تمويل موازنة العام الحالي ،والحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية.// انتهى //13:28ت م0091