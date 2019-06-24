الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبدأ مكتب الأحوال المدنية بجازان "جازان 2" بقسميه الرجالي والنسائي باستقبال المستفيدين في مقره الجديد في مركز جازان للذهب والمجوهرات (بالدور الأول ) بعد انتقاله من مقره القديم في الراشد مول.ويحتوي المقر الجديد على قسمين مستقلين للرجال والنساء ويحتوي كلا منهما على صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.ويعد المكتب من المكاتب النموذجية، حيث جُهّز بجميع وسائل التقنية، وتقدم من خلاله جميع الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق".// انتهى //14:28ت م0118