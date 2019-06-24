بروكسل 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسوصف الاتحاد الاوروبي مقتل رئيس ولاية أمهرة الإقليمية أمباتشو ميكونين ومستشاره إيزي واسي في بحر دار، وقائد أركان الجيش الإثيوبي الجنرال سيري ميكونين والجنرال غزاي أبرا مؤخراً بالأمر المؤسف.وأعرب في بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل اليوم عن خالص التعازي لجميع أسر وأصدقاء الضحايا، داعياً إلى ضبط النفس من جميع جوانب الطيف السياسي الإثيوبي، على الصعيدين الوطني والإقليمي.// انتهى //14:38ت م0125