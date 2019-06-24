الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني, بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن للواء المهيني، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.// انتهى //14:48ت م0127