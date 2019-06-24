تبوك 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أسرة الغبان في وفاة فقيدهم عبدالرحيم بن إبراهيم الغبان - رحمه الله - أحد أعيان محافظة الوجه.وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه, أعرب ابن الفقيد الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان رئيس بلدية محافظة ضباء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة، والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //14:53ت م0129