بغداد 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسصوت مجلس النواب العراقي اليوم على منح الثقة لثلاثة مرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل, فيما رفض المرشحة لمنصب وزير التربية في التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبدالمهدي.وشمل تصويت المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم نجاح حسن علي الشمري وزيرًا للدفاع وياسين طه حسن الياسري وزيرًا للداخلية وفاروق أمين شواني وزيرًا للعدل.كما رفض مجلس النواب منح الثقة للمرشحة لشغل منصب وزير التربية سفانة حسين الحمداني وصوت على إعفاء الوزيرة السابقة شيماء الحيالي.وأدى الوزراءُ الثلاثةُ الفائزونَ بثقة المجلس اليمينَ الدستورية.// انتهى //14:57ت م0130