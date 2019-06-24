المنامة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسجدد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.وأكد وفقاً لوكالة انباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها .// انتهى //15:04ت م0132