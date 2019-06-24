جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، بمشاركة فريق التطوع، ركناً تعريفياً عن تطبيق "أسعفني"، ابتداءً من يوم أمس، ويستمر لعشرة أيام، استكمالا للجهود المبذولة من قبل الهيئة في إنجاز هذا التطبيق للمساعدة في حالات الطوارئ, وذلك بالياسمين مول في جدة.وأوضح مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الهيئة تستهدف شرائح المجتمع, وتهدف لرفع مستوى الوعي لتطبيق "أسعفني" لسرعة الوصول للحالات الإسعافية الطارئة من خلال ركن توعوي يديره فريق عمل مدرب في هذا المجال، مستعينين ببعض المتطوعين من الكادر الصحي ممن يجيدون لغات أخرى بتوزيع برشورات تحمل معلومات تعريفية عن التطبيق تحت مسمى "أسعفني"، وتعريف الزوار بالتطبيق وشرح طريقة استخدامه وتحميله من متاجر الأجهزة الذكية.ويخدم التطبيق جميع أفراد المجتمع، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات، حيث بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفيا مع مركز عمليات الهلال الاحمر السعودي.ويتميز التطبيق بوجود عدة خصائص مهمة، منها وجود ملف لكل مستخدم يتم فيه وضع التاريخ المرضي ومعلومات المستخدم الصحية الأساسية ليتمكن مركز العمليات من معرفة كيفية التعامل مع المصاب, كما يتميز بوجود قائمة للمنشئات الصحية القريبة وكذلك الصيدليات، بالإضافة لوجود قائمة بأرقام الطوارئ المختلفة، وكذلك بإمكان المستخدم إرسال رسالة استغاثة سريعة دون الحاجة لكتابة تفاصيل الحالة المبلغ عنها.ويحتوي التطبيق على 6 لغات مختلفة ليسهل استخدامه من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.// انتهى //16:00ت م0162