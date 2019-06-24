تونس 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأوقفت قوات الأمن بمدينة نابل شرق تونس 32 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا انطلاقاً من سواحل المدينة.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أن قوات أمنية أخرى بمحافظة صفاقس جنوب تونس أوقفت 19 مهاجراً أفريقياً على متن شاحنة كانوا يعتزمون الإبحار خلسة نحو إيطاليا انطلاقاً من سواحل المحافظة.وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية في حقهم.// انتهى //16:03ت م0163