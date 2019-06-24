الأحساء 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساختتمت نهاية الأسبوع الماضي فعالية "ليالي جواثا2" التي استمرت لمدة 45 يوماً, وأقيمت في مدينة جواثا السياحية, برعاية مجلس التنمية السياحية وبإشراف من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة.وأعرب مدير عام الهيئة بالأحساء المهندس عمر بن احمد الفريدي بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية على رعاية المجلس للفعالية، مثمناً متابعة سموه للفعاليات والمهرجانات السياحية, معرباً عن شكره لوكيل المحافظة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالأحساء معاذ الجعفري على دعم "ليالي جواثا2".وأوضح بأن المهرجان الذي أقيم في "مدينة جواثا السياحية" استمر لمدة 45 يوماً، وشهد 86.000 زائر فعالياته، وتضمنت العديد من الفعاليات منها : ركن البشت الحساوي (المشلح)، والعروض الفلكلورية، والحرف اليدوية، ومتحف البيت الحساوي، والأنشطة الرياضية، والطيران الشراعي، وركوب القوارب، ومعرض المنتجات الحساوية، والطائرات الورقية، وركن لعربات الطعام المتنقلة، وحديقة الحيوانات المحنطة، وعروض السيارات المعدلة والمتنقلة، ومعرض البخور والتمور// انتهى //16:06ت م0164