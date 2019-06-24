بغداد 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.50%, متوقفاً عند 496.05 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5,348,246,902 سهماً، بقيمة 30,561,601,263 ديناراً عراقياً، تحصلت من خلال ابرام 587 صفقة، شملت 32 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 10 شركات، وارتفاع أسهم 8 شركات، فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.// انتهى //16:21ت م0168