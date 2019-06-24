الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسانطلقت في الأردن بطولة آسيا والشرق الأوسط "تصفيات المنطقة ٤ (zone 4)" المؤهلة لنهائيات كأس العالم "البريدج" المقامة في الأردن خلال الفترة من ٢٢ إلى ٣٠ يونيو الجاري، التي ستقام في الصين خلال الفترة من ١٤-٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ من العام الحالي.وتشارك في التصفيات منتخبات الأردن والهند وباكستان والسعودية والإمارات والكويت وبنغلاديش وفلسطين.وتتضمن البطولة ٤ مسابقات "المفتوحة" "والرواد" "والمختلط ""والسيدات" هذا وسيتم ترشيح الأول والثاني من كل مسابقة إلى النهائيات المقامة في الصين في سبتمبر المقبل.ويترأس بعثة المنتخب السعودي للبريدج المهندس عبد الحكيم سحاب وتضم البعثة ١٤ لاعب ولاعبة يمثلون السعودية.وتمنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية أن يمثل لاعبي ولاعبات البريدج السعودي في هذه التصفيات المملكة خير تمثيل وأن يتأهلوا للنهائيات التي ستقام في الصين.وقال :"الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية حرص على تأهيل اللاعبين وتجهيزهم لهذه التصفيات ليكون الفوز حليفهم، مثمناً جهود الهيئة العامة للرياضة ومايقدمه رئيسا الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل من دعم ومساعده للاتحادات لتجهيز منتخبات تشارك في البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية وترفع علم المملكة في كل محفل.// انتهى //16:24ت م0172