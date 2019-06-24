باتنا 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسفارق أكثر من 150 طفلًا الحياة جراء انتشار لمرض التهاب الدماغ القاتل في ولاية بهار في الهند.ووفق حصيلة للسلطات المحلية : فقد توفي 152 طفلًا بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بهار، 131 منهم فارقوا الحياة في مستشفيَين بمقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض.ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعًا كبيرًا بدرجات الحرارة.// انتهى //16:30ت م0173