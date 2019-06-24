سكاكا 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسنظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف دورة "أهمية جودة السياحة" قدمها مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر إبراهيم العلي، وحضر الدورة مدير عام التعليم بالجوف الدكتور سعيد الغامدي, وذلك في نادي الحي بمدرسة قرطبة الابتدائية.وتسلط الدورة الضوء على عدد من المحاور منها التعريف بالجودة في الخدمات السياحية, والتعرف على مفهوم الجودة وأبعاد جودة الخدمات الفندقية, وثقافة الجودة المفهوم والأهمية والتعرف على العناصر الأساسية لثقافة الجودة في المنظمات الفندقية، والتعريف بدور المرشد السياحي، واستعراض أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة، بما ينعكس على أبناء المنطقة والتعريف بثقافة وحضارة منطقة الجوف.// انتهى //16:34ت م0175