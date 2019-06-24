نوسنتينر هوته 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو.وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.// انتهى //16:34ت م0176