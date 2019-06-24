نيويورك 21 شوال 1440هـ 24 يونيو 2019 م واسفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة قليلاً اليوم مدفوعة بدعم من شركات التكنولوجيا، بينما علق المستثمرون آمالهم على اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع لخفض حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 8.48 نقاط بما يعادل 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 26727.61 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.96 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2951.42 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 8.87 نقاط أو 0.11 بالمئة إلى 8040.58 نقطة.// انتهى //17:30ت م0189