عمّان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأردني النائب نضال الطعاني.وأكد سمو السفير أن هذه اللقاءات الودية تسهم في التباحث بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، وتبادل الآراء والأفكار التي تسهم في خدمة الطرفين، معرباً عن مدى اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمعهما.من جهته، قال النائب الطعاني إن المملكتين تجمعهما علاقة تاريخية وأخوية متجذرة، وإن الفضل يعود للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، اللتين تسيران على نهج قويم يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //17:31ت م0190