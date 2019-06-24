بغداد 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسلقي إرهابي مصرعه, بينما دمرت عجلة كان يقودها في عملية إنزال نفذتها القوات الأمنية العراقية في محافظة الأنبار غرب العراق اليوم.وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي أن قوة تابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت بعملية إنزال جوي شمال الخط الدولي السريع بمحافظة الأنبار, من قتل أحد الإرهابيين وتدمير العجلة التي كان يقودها.وأوضحت أن قيادة عمليات الأنبار رصدت الإرهابي المذكور ولاحقته وتمكنت من قتله وتدمير عجلته في عملية إنزال جوي نفذت بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش العراقي.// انتهى //17:31ت م0192