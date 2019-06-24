الظهران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية غدًا, درساً علمياً في شرح متن الآجرومية يقدمه عضو الإفتاء والمشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فرع المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، من بعد صلاة العصر إلى بعد والعشاء، وذلك بجامع الشاب عبدالله بدر السويدان بالظهران.ويأتي الدرس الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها فرع الوزارة بالتعاون مع جامع الشاب عبدالله بدر السويدان خلال هذا العام.// انتهى //17:37ت م0195