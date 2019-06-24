بريدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسشهد مهرجان البصر المقامة فعالياته بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بغرب بريدة توافد آلاف الزوار من منطقة القصيم وخارجها للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة وهادفة, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية.وبلغ عدد الزوار خلال 10 أيام أكثر من 100 ألف زائر، في مؤشر حقيقي على أن المهرجان حقق متطلبات شرائح المجتمع وهيأ لهم جملة من الأنشطة التي تواكب تطلعاتهم على الأصعدة كافة ، وعكس حجم الجهود التي تقدمها بلدية البصر واللجان العاملة ، بمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.وبيّن المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى أن المهرجان استقطب الآف الزوار والمهتمين بالسياحة ، وسط مجموعة من البرامج والفعاليات التي تستهوي طبقات المجتمع المتعددة ، كما فعل دور الموروث الشعبي وحقق هدفه الأساسي في دعم الأسر المنتجة.وأشاد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للمهرجان ومتابعته المستمرة، وبمتابعة رئيس مركز البصر محمد المحيميد.يذكر أن مهرجان البصر يُعد من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة، وبوابة ملائمة للسياحة وللعمل الحر الذي يحاكي الإصرار والعصامية، ويترجم تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية.// انتهى //17:37ت م0196