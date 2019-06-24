القاهرة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب اللقاء، أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية، في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية.// انتهى //17:38ت م0197