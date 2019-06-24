نجران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسناقش مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بمكتبه اليوم، مع مدير عام سجون المنطقة العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني, سبل التعاون المشتركة بين الإدارتين.وجرى خلال اللقاء استعراض تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، بما يسهم في دعم العملية الإصلاحية لنزلاء السجون، واستعداد إدارة تعليم المنطقة لتقديم كل ما يمكن للإسهام في العملية الإصلاحية.يُذكر أن إدارة تعليم المنطقة تُشرف على المدرسة المسائية في سجن نجران العام، وتشمل مراحل التعليم العام الثلاث بطاقم تعليمي مكون من 26 معلماً، و مركزاً للنشاط يقدم دورات تدريبية وأنشطة ثقافية وترفيهية لنزلاء السجن العام.// انتهى //17:39ت م0198