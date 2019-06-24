جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسيبدأ موسم جدة تحت شعار "بحر وثقافة" اعتباراً من 9 ذي القعدة المقبل تقديم عروض الملاكمة العالمية, وذلك ضمن فعالياته وتستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.وتحظى العروض بمشاركة الملاكم العالمي أمير خان الحاصل على لقب بطل العالم لمرتين ، وسط منافسات للفوز بلقب دوري الملاكمة العالمي ، الأول والوحيد في العالم الذي ينظمه مجلس الملاكمة العالمي.وتُعد عروض الملاكمة العالمية, ضمن فعاليات موسم جدة فرصة لعشاق هذه الرياضة الذين سيستمتعون بعروض الإثارة والتشويق وسط توقعات لحضور مميز وتواجد عدد من الشخصيات الشهيرة في هذا المجال.وأكد المشرف العام على "موسم جدة" المهندس رائد أبو زنادة أن الهدف من هذا الموسم هو الارتقاء بجودة الحياة في عروس البحر الأحمر، من خلال تنظيم الفعاليات التي تثري حياة الفرد والمجتمع, تمشياً مع رؤية المملكة 2030 باستهداف النهوض برفاهية المجتمع السعودي وتعزيز الإسهام في مجالات الفنون والثقافة، إلى جانب تحفيز نمو قطاعات الرياضة والترفيه.وأشار إلى أن أبرز ما تتميز به مدينة جدة التنوع الثقافي الغني والإرث التاريخي العريق والموقع الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، مما يجعل منها منطقة تداخل حضاري.وأوضح المهندس أبو زنادة أنه أُعدت فعاليات "موسم جدة" بحيث تستقطب مختلف فئات المجتمع وتلبي طموحات الجميع من شباب وأطفال وأسر, لافتاً الانتباه إلى الجهود المبذولة من أجل إنجاح الفعاليات، خاصة أنها تقام في موسم الإقبال على مدينة جدة، مما يشكل حافزاً مهما لتحقيق النجاح.وأكد أن اللجنة المنظمة لـ"موسم جدة" سعت إلى تنظيم عروض الملاكمة العالمية وحرصها على تواجد بطل عالمي ومشاهير في الفنون القتالية من أجل ترسيخ مفهوم هذه الرياضة العالمية.// انتهى //17:40ت م0199