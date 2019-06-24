لندن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسجدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون التأكيد بأن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.وأوضح في بيان اليوم بمناسبة إنتهاء زيارته إلى طهران أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات.كما أكد استمرار المملكة المتحدة في القيام بدورها كاملاً إلى جانب الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدّة التوترات الحالية.// انتهى //18:00ت م0201