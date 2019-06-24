طرابلس 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة نظيره الإيطالي اينزو موافيرو ميلانيزي لبحث الأوضاع في العاصمة طرابلس.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات قمة ضفتي المتوسط الأولى بمدينة مرسيليا الفرنسية بحث آخر تطورات اشتباكات العاصمة طرابلس وسبل وقفها، كما تناول الطرفان مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والخطوات العملية لإنجاحها.وأكد سيالة أن حكومة الوفاق الوطني لن تتخلى عن أهدافها المعلنة في إنشاء دولة مدنية يختار فيها الليبيون من يحكمهم عبر صناديق الانتخابات بعيدًا عن أصوات فوهات المدافع وأنها ماضية في الدفاع عن المدنيين حتى عودة القوات المعتدية من حيث أتت.// انتهى //18:00ت م0202