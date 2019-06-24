سياسي / انتهاك بحري اسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
بيروت 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
واصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :" زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر، ولمدّة 5 دقائق، وألقى قنبلة صوتية داخل المياه اللبنانية".
وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".
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