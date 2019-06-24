بيروت 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف يومي 4 و5 يوليو القادم "الملتقى السنوي التاسع لإدارة المخاطر في المصارف العربية"، في العاصمة اللبنانية بيروت.ويتحدث في هذا الملتقى نخبة من أهم الخبراء العالميين في مقدمهم Mr. Marc Farag and Mr. Neil Esho من السكرتارية العامة للجنة بازل، إضافة إلى الأستاذ ربيع نعمة المدير في لجنة الرقابة على المصارف، وخبراء من سلطة دبي للإشراف على المؤسسات العالمية DFSA ومن البنك المركزي المصري والأردني والبحريني والعماني، فضلاً عن رؤساء إدارة المخاطر في أهم المصارف اللبنانية والعربية، فضلاً عن خبراء من مؤسسة PWC العالمية للتدقيق ومؤسسة Hansuke في إنجلترا ومؤسسة Refinitiv في دبي ومؤسسة RiskMatrix في قبرص.ويناقش الملتقى مستقبل بازل III بعد التعديلات النهائية التي أدخلتها لجنة بازل على المنهج المعياري لمخاطر الائتمان التي تمهد الطريق إلى ما بات يعرف بمقررات بازل IV والصعوبات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي IFRS9 والمخاطر التشغيلية والابتكارات التقنية، والتحول الرقمي والاستقرار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية في وقتنا الراهن.// انتهى //18:26ت م0206