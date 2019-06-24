الباحة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الأثنين المقبل, ورشة عمل تعريفية بعنوان "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات".وتأتي هذه الورشة التي تقام بمقر الغرفة بالمحافظة لتعريف بمحاور متخصصة حول معرفة آلية تسجيل المنشآت والموظفين في البرنامج، ومعرفة آلية الدعم الذي يصل إلى 50% من راتب الموظف، وكذلك المميزات التدريبية التي يطرحها الصندوق للموظف أثناء فترة الدعم، والوظائف المستهدفة بالدعم والوظائف المستبعدة.// انتهى //18:41ت م0210