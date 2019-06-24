الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور صلاح بن فهد المزروع في مقر المركز بالرياض اليوم، الملحق العسكري السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفوز.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.وأبرز الدكتور المزروع مجمل أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 1,011 مشروعًا نفذت في 44 دولة أبرزها اليمن، تخطت قيمتها مبلغ 3 مليارات و439 مليون دولار أمريكي.وأشاد اللواء الركن فواز الفوز بالعمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي قدمها المركز ومساعدته للمنكوبين في مختلف دول العالم.// انتهى //18:43ت م0212