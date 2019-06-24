مسقط 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله في مسقط اليوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران براين هوك الذي يزور مسقط حاليًا.وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالاضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:43ت م0213