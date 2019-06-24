سياسي / وزير الشؤون الخارجية العُماني يلتقي مسؤولًا أمريكيًا
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
مسقط 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله في مسقط اليوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران براين هوك الذي يزور مسقط حاليًا.
وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالاضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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18:43ت م
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