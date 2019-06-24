دبلن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الوكالة تشعر بقلق بالغ من التأثير الذي قد تسببه توترات الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي.وقال بيرول خلال مؤتمر صحفي في دبلن اليوم: أنه ستتخذ إجراءات في حالة حدوث أي تعطل مادي للإمدادات، وأن النمو القوي في سعر النفط الصخري الأمريكي حال هو الآخر دون زيادات أقوى.وارتفعت أسعار النفط معززة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي بفعل التوترات في المنطقة، لكن المخاوف من احتمال ضعف الطلب حدت من المكاسب.// انتهى //19:16ت م0215