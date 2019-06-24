محايل 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, عددًا من الزوار الذين قدموا من المنطقة الغربية والمتوجهين إلى مدينة أبها, بحضور رئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب بن حسان, وأعضاء المجلس البلدي, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.وأوضح محافظ محايل أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير وضمن ميثاق "حسن الوفادة"، مشيرًا إلى أن سمو أمير المنطقة حريص على تقديم جميع الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، لما في ذلك من دعم للسياحة الداخلية واستقطاب الزوار القادمين من خارج المنطقة, كما جرى توجيه جميع الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة بالتعاون معهم وحثهم على خدمة زوار وضيوف المنطقة.// انتهى //19:53ت م0216