الوجه 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستستعد محافظة الوجه لانطلاق مهرجان ختامي الوجه 2019 لسباقات الهجن في نسخته الرابعة ، الذي ينظمه ميدان الوجه للهجن تحت مظلة الاتحاد السعودي للهجن والهيئة العامة للرياضة, وبرعاية حكومية من محافظة الوجه وبلدية المحافظة.وأوضح مدير ميدان سباق الهجن بمحافظة الوجه المهندس محمود بن سليمان البلوي أن برنامج سباقات الهجن بمحافظة الوجه يبدأ يوم السبت الموافق 26 / 10 /1440 ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 30 / 10 / 1440 ويصل عدد الأشواط إلى 80 شوط.وبين البلوي أن فئات الهجن المتنافسة في السباقات "هي المفاريد - الحقايق - اللقايا - الجذاع - الثنايا - الحيل والزمول", مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة رصدت العديد من الجوائز النقدية تجاوزت 300000 ريال سعودي, بالإضافة لجائزة كبرى عبارة عن "فيلا", لأكثر نقاط خلال ختامي الوجه 2019م.ويهدف مهرجان ختامي الوجه لسباقات الهجن إلى تأصيل تراث الابل بشكل عام و الهجن بشكل خاص وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للسعودية.// انتهى //19:53ت م0217