الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسفاز منتخب كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر على استاد السلام في القاهرة .وسجل هدف منتخب كوت ديفوار لاعبه جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 ، ليرتفع رصيد المنتخب العاجي إلى ثلاث نقاط مشاركا المنتخب المغربي الصدارة الذي فاز أمس الأحد بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة .// انتهى //20:20ت م0219