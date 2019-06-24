محايل 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسرأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ، اليوم، اجتماع المجلس المحلي ، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية، والأهالي وذلك بمركز السعيدة التابع للمحافظة .وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها طريق محايل ـ السعيدة ، ومبنى مدرسة السعيدة للبنين ، ومشروع التشجير ، كما ناقش المجلس أيجاد مركز للهلال الأحمر وللدفاع المدني ولأمن الطرق وإيجاد قسم طوارئ بالمركز الصحي وإعادة تشغيل عدد من الأقسام بالمركز .وفي ختام الجلسة شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، والمراكز التابعة لها ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المراكز والمحافظة ، مبيناً أن الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعة لها .// انتهى //20:24ت م0220