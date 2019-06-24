بيروت 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.01 % أي ما يعادل 1 نقطة ليقفل عند مستوى 858.58 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 61 ألفاً و915 سهماً بقيمة 318 ألفاً و806 دولارات أميركية نفذت من خلال 28 صفقة.فيما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و502 آلاف دولار أميركي مقارنة مع 8 ملايين و503 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:27ت م0221