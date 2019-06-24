لوزان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسنالت مدينة كورتينا دامبيتسو الإيطالية فرصة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 بعد ما أعلنت ذلك اللجنة الأولمبية الدولية اليوم في لوزان.وكانت المنافسة انحصرت بين ميلان- كورتينا وستوكهولم أوري السويدية ، وستقام الألعاب في الفترة من 6 إلى 22 فبراير عام 2026.وتعد المرة الثالثة التي تستضيف فيها إيطاليا الألعاب الشتوية بعد عام 1956 في كورتينا دامبيتسو و2006 في تورينو ، أما السويد، فاستضافت الألعاب الأولمبية الصيفية مرة واحدة عام 1912 في ستوكهولم.// انتهى //20:28ت م0223