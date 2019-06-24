محايل 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسكثفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة والمراكز التابعة لها، ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك .وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية بتكثيف الجولات الرقابية بناءً على حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم, ورصدت البلدية 25 مخالفة .وأكد البارقي على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية لحماية المستهلك وحمايتهم .// انتهى //21:03ت م0225