سياسي / الرئيس الأمريكي يوقع أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
واشنطن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات صارمة على إيران.
وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض " إن العقوبات الجديدة تأتي ردًا على إسقاط الطائرة الأميركية دون طيار"، مستبعداً سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى نزاع مع إيران وتفضيله للوصول إلى اتفاق.
وأضاف " تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل"، مشددًا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن الطريق الذي تسلكه إيران مدمر.
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