واشنطن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات صارمة على إيران.وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض " إن العقوبات الجديدة تأتي ردًا على إسقاط الطائرة الأميركية دون طيار"، مستبعداً سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى نزاع مع إيران وتفضيله للوصول إلى اتفاق.وأضاف " تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل"، مشددًا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن الطريق الذي تسلكه إيران مدمر.// انتهى //21:47ت م0229