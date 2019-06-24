لندن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، عن إدانته واستنكاره بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.وقال في بيان صادر اليوم " مصدوم من التقارير التي تؤكد المزيد من الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي، مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين".ووصف هانت الهجوم بـ "الجبان والطائش"، مؤكدًا إدانة المملكة المتحدة مثل هذه الأفعال بالكامل.// انتهى //21:56ت م0230