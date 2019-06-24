واشنطن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضمن فرض عقوبات صارمة على إيران، سيجمد أصولًا إيرانية بمليارات الدولارات، مما يزيد الضغط على إيران.وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تركز على حرمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من الوسائل المالية، كما أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلًا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة الأسبوع الماضي، لكنه جاء ردًا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في منطقة الخليج.// انتهى //21:57ت م0232