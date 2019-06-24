الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسنصبت الجمعية العمومية التي عقدت بنادي القادسية اليوم مساعد الزامل رئيسا للنادي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة .وبذلك يستمر الزامل في منصبه بعدما شغله مكلفًا خلال العام الماضي .وشهدت الانتخابات غياب الرئيس مساعد الزامل المتواجد في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرؤساء الأندية السعودية.وضمت قائمة مجلس إدارة القادسية الجديد إلى جانب الرئيس مساعد الزامل ثمانية أسماء لعضوية مجلس الإدارة وهم ناصر بن محمد الدغثير،مانع بن منصور المانع ،محمد بن سعود الصالح،حمد بن محمد الخالدي، فيصل بن ناصر النغيمش، نايف علي آل صاحب، سعود بن صالح السويلم، أحمد بن سعيد غدران .وتمت إجراءات الجمعية العمومية في وجود إحدى لجان اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية مع مندوب من مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية .من جانبه أبدى رئيس مجلس إدارة نادي القادسية مساعد الزامل اعتزازه بتنصيبه رئيساً للنادي بالتزكية لمدة أربع سنوات مقبلة ، متمنيًا أن يكون على قدر الثقة التي منحتها أياها الجمعية العمومية للنادي .// انتهى //22:07ت م0234