سويس 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسحرم المنتخب الأنغولي نظيره التونسي الفوز في مباراته الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر، بانتزاعه تعادلا اليوم بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات المجموعة الخامسة في السويس .وتقدمت تونس في الشوط الأول بركلة جزاء من القائد العائد يوسف المساكني بالدقيقة (34)، قبل أن تعادل أنغولا في الشوط الثاني عبر دجالما بالدقيقة (73) اثر خطأ في إيقاف الكرة من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى .وتساوى الفريقان في ترتيب المجموعة، في انتظار المباراة الثانية ضمن الجولة الأولى بين مالي وموريتانيا، والمقامة في وقت لاحق اليوم .// انتهى //22:27ت م0236