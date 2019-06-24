القاهرة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسواصل المنتخب المصري لكرة القدم تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية، بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لملاقاة الكونغو الديمقراطية بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية .وسيخوض المنتخب المصري مرانه غدًا الثلاثاء على استاد الكلية الحربية بدون حضور وسائل الإعلام ، في حين تأكدت مشاركة أحمد حجازي بعد أن خاض التدريبات لليوم الثاني على التوالي .// انتهى //22:27ت م0237